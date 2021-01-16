Уголовное наказание предложили ужесточить для мошенников

https://static.news.ru/photo/483c3ca4-5959-11eb-aaa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение включить в Уголовный кодекс новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников, озвучил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Свою идею он изложил в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщает RT. Курдесов считает, что телефонные и Интернет-мошенники, выступая под видом сотрудников банков или медицинских работников, создают у жертвы неверное представление о себе.

Он предлагает включить в Уголовный кодекс новое обстоятельство с формулировкой: «при создании виновным ложного представления о своём служебном или должностном положении».

В качестве доводов Курдесов привёл данные Генпрокуратуры о росте случаев телефонного и Интернет-мошенничества за первое полугодие 2020 года. Тогда рост составил 76%, а Центробанк за тот же период инициировал блокировку 9,7 тыс. телефонных номеров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кабардино-Балкарии 600 человек пострадали от действий мошенников, организовавших виртуальную финансовую пирамиду. В общей сложности они потеряли не менее 260 млн рублей. По обращениям потерпевших возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.