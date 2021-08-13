Уголовное дело о взрыве в Воронеже передали в центральный аппарат СКР

Возбуждённое по факту взрыва автобуса в Воронеже уголовное дело передано в центральный аппарат СКР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Она отметила , что дело передано в главк СКР по поручению председателя Александра Бастрыкина для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования. Его ход взят руководителем ведомства на контроль.

Взрыв автобуса в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа. В результате два человека погибли и ещё 17 пострадали. Уголовное дело возбуждено по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Ранее сообщалось, что в качестве основной версии произошедшего следствие рассматривало техническую неисправность. В частности, изучается факт незаконной установки газобаллонного оборудования на транспортное средство. Компания, которой принадлежит автобус, а также его водитель утверждают, что транспорт работал на дизеле.

Кроме того, предполагается, что мог взорваться баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.