В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве рассказали, что в московских СИЗО не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.
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Ранее сообщалось, что в исправительных колониях и следственных изоляторах Забайкальского края запретили проводить свидания, чтобы предупредить распространение коронавируса. В учреждения уголовно-исполнительной системы также перестанут пускать сотрудников с повышенной температурой и тех, кто прибыл в течение последних двух недель из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, писал NEWS.ru.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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