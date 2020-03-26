https://static.news.ru/photo/cf53e9a2-6f5e-11ea-8404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве рассказали, что в московских СИЗО не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили ТАСС в УФСИН, COVID-19 также не обнаружен и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Ранее сообщалось, что в исправительных колониях и следственных изоляторах Забайкальского края запретили проводить свидания, чтобы предупредить распространение коронавируса. В учреждения уголовно-исполнительной системы также перестанут пускать сотрудников с повышенной температурой и тех, кто прибыл в течение последних двух недель из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.