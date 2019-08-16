Житель Уфы стал фигурантом уголовного дела после того, как сдал на утилизацию два старых легковых автомобиля. Машины оказались чужими, а разрешение отправить их в пункт приёмки металла мужчина получил от местных бомжей.
Для полицейских эта история началась с заявления пожилого уфимца об угоне его движимого имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они вышли на того, кто последним видел автомобили в том виде, в каком они способны самостоятельно передвигаться по дорогам.
Выяснилось, что он за рулём «КамАЗа» с манипулятором однажды проезжал мимо компании маргинальных личностей, обустроивших свой быт внутри бесхозного автомобиля. На предложение сдать металлический каркас и поровну разделить деньги, бомжи ответили отказом, мотивируя тем, что они там живут. Однако, по их словам, рядом находилась пара аналогичных авто. Их подозреваемый и загрузил в кузов, а затем сдал в металлолом,
Успел ли подозреваемый потратить деньги, не сообщается. Но известно, что он пообещал владельцу автомобилей полностью возместить ущерб.
Впрочем, житель Уфы оказался не самым оригинальным похитителем чужого имущества. Ранее в Китае, как писал News.ru, 13-летний романтик, жаждущий полётов, умудрился украсть из ангара два самолёта, а в США случайным угонщиком оказался медведь, который забрался в незапертый автомобиль.