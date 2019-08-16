https://static.news.ru/photo/75cb48c8-bff8-11e9-95f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Житель Уфы стал фигурантом уголовного дела после того, как сдал на утилизацию два старых легковых автомобиля. Машины оказались чужими, а разрешение отправить их в пункт приёмки металла мужчина получил от местных бомжей.

Для полицейских эта история началась с заявления пожилого уфимца об угоне его движимого имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они вышли на того, кто последним видел автомобили в том виде, в каком они способны самостоятельно передвигаться по дорогам.

Выяснилось, что он за рулём «КамАЗа» с манипулятором однажды проезжал мимо компании маргинальных личностей, обустроивших свой быт внутри бесхозного автомобиля. На предложение сдать металлический каркас и поровну разделить деньги, бомжи ответили отказом, мотивируя тем, что они там живут. Однако, по их словам, рядом находилась пара аналогичных авто. Их подозреваемый и загрузил в кузов, а затем сдал в металлолом, рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Успел ли подозреваемый потратить деньги, не сообщается. Но известно, что он пообещал владельцу автомобилей полностью возместить ущерб.

Впрочем, житель Уфы оказался не самым оригинальным похитителем чужого имущества. Ранее в Китае, как писал News.ru, 13-летний романтик, жаждущий полётов, умудрился украсть из ангара два самолёта, а в США случайным угонщиком оказался медведь, который забрался в незапертый автомобиль.