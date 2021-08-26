Удалённое счастье: почему россияне изменили отношение к работе из дома

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что большинство москвичей, которых перевели на удалёнку в связи с пандемией, не горят желанием возвращаться в офисы. Ещё полтора года назад, когда мир столько свыкался с коронавирусной реальностью, больше половины отправленных по домам россиян, мечтали вернуться на рабочие места. NEWS.ru проанализировал, как домашняя работа изменила трудовые отношения и какие горизонты открыла для работников в РФ.

От тревоги до преимуществ

По данным опроса, 41% жителей Москвы негативно относятся к требованию работодателей возвращаться с удалёнки в офисы, 29% хотели бы появляться на работе раз в неделю, и только 30% готовы полностью отказаться от работы дома. При этом 80% респондентов признались, что последний месяц они не работали удалённо (по данным того же сервиса, в июле число работающих в таком формате россиян сократилось до 11% с 30% в марте).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Похожие результаты в феврале показал опрос другого сервиса — Superjob. По его результатам 52% московских работников хотели бы продолжать трудиться из дома, а 30% — вернуться на рабочие места. А вот в апреле 2020 года, вскоре после того, как мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в городе локдаун для сдерживания распространения COVID-19, более половины (56%) отправленных по своим квартирам жителей столицы, напротив хотели возвратиться к привычным будням, свидетельствовали данные опроса того же Superjob. И только 23% тогда позитивно восприняли возможность не ездить каждый день на работу, тратиться на транспорт, обеды, получив к тому же возможность выполнять свои обязанности не вставая с дивана и снизив риски заражения новой инфекцией.

Врач-психотерапевт Дмитрий Фролов объяснил в разговоре с NEWS.ru, с чем связан такой разворот массового сознания. По его мнению, люди поняли, что в удалённом формате гораздо больше плюсов, чем минусов.

Работа в офисе имеет недостатки: дискомфорт от поездок и контроль со стороны работодателя. Хотя и есть плюсы: общение на работе, физическая активность по дороге, разделение работы и отдыха. Смена образа жизни во время пандемии стала стрессом для многих. Кто-то не смог адаптироваться из-за того, что не принял эти изменения и не нашёл в них новые возможности. Но многие, судя по опросам, смогли извлечь лучшее из ситуации, сведя недостатки к минимуму. В итоге преимуществ удалённой работы оказалось больше по данным исследований: не нужно тратить ресурсы на дорогу, можно выстроить более сбалансированный образ жизни и иметь больше возможностей для общения с близкими, повысить эффективность работы, иметь больше свободы и гибкости. Дмитрий Фролов врач-психотерапевт, психолог врач-психотерапевт, психолог

Он напомнил, что проблема живого общения с коллегами стала решаться эпизодическими очными встречами, а для кого-то достаточно и удалённых контактов. Многим удаётся разделить пространства для работы и отдыха и даже стать более физически активными, чем ранее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С Фроловым согласен социальный психолог Алексей Рощин. Он считает, что первоначально на отношение к новому формату работы повлияло то, что общество боялось перестройки привычной жизни, на что накладывалась тревога, связанная с начавшейся пандемией. Но в итоге всё это перестало быть такими пугающими факторами, как весной 2020 года.

Переход на дистанционный формат на фоне эпидемии многими воспринимался как промежуточный шаг к потере работы. Но как говорил в таких случаях Достоевский, «человек есть существо ко всему привыкающее» и спустя полтора года люди свыклись с новыми условиями и распробовали преимущества, которые даёт им удалёнка. У москвичей, которые часто работают в десятках километрах от дома, появился очень большой плюс — возможность гораздо больше спать. Когда на дорогу в один конец приходится тратить полтора-два часа, в сутки освобождается вдовое больше времени благодаря дистанционной работе, а это очень существенно, если говорить о сне. Самые разные исследования говорят о том, что одной из главных проблем, с которыми сталкиваются офисные работники, и которая влияет на производительность их труда, — это недосып. Также пандемийное нововведение сняло необходимость обедать всухомятку на работе или заведениях общепита и, соответственно, тратить на это дополнительные деньги. Люди стали более расслабленными и поняли, что в большей степени от удалёнки страдает не работник, а работодатель, за которого они переживают гораздо меньше, чем за себя. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Слова специалиста подтверждают результаты ещё одного исследования, проведённого в мае 2021 года Райффайзенбанком, согласно которому удалённая работа нравится 88% россиян. Для этой части общества главными плюсами дистанционного формата стали: экономия времени на дорогу (78%), существенное сокращение расходов (49%), появление большего времени, которое можно проводить с родными (49%), совмещение работы и хобби (36%), увеличение эффективности труда (33%) и возможность работать из других городов и стран (33%).

Остальные же 12%, которые придерживаются противоположного времени, считают, что перевод на удалёнку привёл к нехватке физической активности (50% от их общего числа), недостатку общения и изолированности от коллег (42%), постоянным переработкам (35%), а также к тому, что от выполнения профессиональных обязанностей постоянно отвлекают домочадцы (30%).

Офис не важен

Помимо наёмных работников пользу от введения дистанционной работы ощущают и собственники компаний. Как сообщил NEWS.ru бизнесмен и глава подмосковного политсовета «Партии роста» Олег Чернов, новый формат позволяет предприятиям как минимум оптимизировать расходы на аренду офисных помещений.

Если можно сделать качественно из дома, то почему нет? Всё, что можно нарабатывать удалённо, нужно и можно делать. Но коммуникация, коллективные мозговые штурмы и, конечно же, конкуренция между сотрудниками важна. KPI также можно выстроить для удалённой работы. Время, сэкономленное на дороге, также можно продуктивно и эффективно использовать. Олег Чернов представитель «Партии Роста» представитель «Партии Роста»

Председатель совета директоров одной из московских компаний Дмитрий Пурим в свою очередь предположил, что разница между новым исследованием «Работы.ру» и прошлогодним, проведённым Superjob, свидетельствует о том, что довольно большая россиян потеряла рабочие места.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-первых, состав опрашиваемых за полтора года изменился. Весной 2020 года 56% отправленных на удалёнку мечтали вернуться на работу, в основном, чтобы её не потерять. То теперь 41% опрошенных не хотят возвращаться с удалёнки, потому что у них работа сохранилась. Из этого можно сделать предположение — 15% россиян могли потерять свою работу из-за перевода на удалёнку. Во-вторых, от удалёнки хотят уйти 30% опрошенных — думаю, в основном это руководители и работники финансовой и производственной сферы, то есть сфер, в которых эффект присутствия на рабочем месте имеет значение. Из этого можно сделать вывод: пандемия изменила подход собственников — можно иметь представительский офис гораздо меньшего размера, чем ранее, а качество офиса может быть не обязательно должны быть класса А для эффективной работы. Дмитрий Пурим предприниматель предприниматель

В качестве примера он привёл собственную компанию, где сократили офис в два раза и сделали большую зону коворкинга с бесплатным кофе, креслами, компьютерами и личными ящиками. В результате для многих это помещение стало «не местом многочасовой ежедневной работы, а местом общения с коллегами». Этот подход, по мнению бизнесмена, доказал свою эффективность не только в отношении экономии на арендной плате. По его словам, «уже привычный формат вытесняется удалённой работой», для перехода на которую «достаточно обоюдного согласия работодателя и работника».