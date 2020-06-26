Удальцов заявил о согласовании первого митинга в Москве после карантина

https://static.news.ru/photo/a285c13a-b7ab-11ea-9972-fa163e074e61_660.jpg Сергей Удальцов Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Координатор общественного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов анонсировал проведение первого митинга в Москве после карантина. По его словам, мероприятие было согласовано столичной мэрией. Оно пройдёт 4 июля.

Митинг будет посвящён результатам голосования по поправкам в Конституцию. Запланировано участие не более одной тысячи человек. Организаторы мероприятия хотели провести митинг в центре города, но власти предложили площадку в одном из городских парков.

На акции участники должны будут соблюдать социальную дистанцию. Мероприятие станет первым митингом, который был согласован в Москве после отмены режима самоизоляции. Организатором мероприятия выступил общий оргкомитет, в который входят представители «Левого фронта», Партии дела, «Другой России», а также Объединённой коммунистической партии, сообщает РБК.

В 2018 году столичный суд запретил Удальцову на три года, до 8 августа 2021-го, посещать массовые акции. В том же году координатор «Левого фронта» был арестован на 30 суток по делу о повторном нарушении при организации митинга. Его наказали за мероприятие против повышения пенсионного возраста, которое прошло на проспекте Сахарова в Москве 28 июля 2018 года.

NEWS.ru писал, что 23 февраля 2020 года в Москве прошёл согласованный митинг КПРФ и «Левого фронта». Он был формально приурочен ко Дню армии. Его организаторы выступали за проведение полноценного референдума по Конституции, за социализм и смену курса развития России.

Предложение по изменению Конституции было высказано президентом РФ Владимиром Путиным 15 января 2020 года во время оглашения послания к Федеральному собранию. Изначально голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса оно было перенесено на 1 июля.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений, среди которых инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.