Учёный усомнился в возможности вакцинировать 90% россиян

Наличие большого количества антипрививочников в России ставит под сомнение практическую реализацию поручения премьер-министра Михаила Мишустина довести коллективный иммунитет до уровня 80–90%. Такое мнение в интервью NEWS.ru озвучил член комиссии по борьбе с лженаукой РАН и представитель Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

Достичь поставленной пропорции, конечно, можно, но довольно трудно. Надо понимать, что речь идёт не о том, что говорит премьер. Коллективным иммунитетом называется невосприимчивость популяции к возникновению эпидемий, когда туда заносят инфекцию. Эта невосприимчивость возникает при достаточно высокой доле вакцинированных людей, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что до этого чаще всего предполагалось, что коллективный иммунитет «возникает при частотах порядка 60–70%, и на это был ориентир». Но даже эта величина многими показалась нереалистичной, давались оценки, что достичь к осени 2021 года такой доли вакцинированных не удастся, что это вероятно только к концу года.

Постановка такой задачи, о которой речь идёт сейчас, более сложна не только потому, что нужно вакцинировать больше людей, но и потому, что существует значительная доля людей, которые не видят интереса в вакцинации и могут от неё отказываться. Достичь такой пропорции, как 90%, можно только при очень суровом принуждении, — считает Власов.

По его мнению, цель довести коллективный иммунитет до уровня 80–90% имеет смысл, если она реализуется в пределах одного года. В течение более длительного периода она не имеет смысла, поскольку тогда придётся ставить вопрос о том, что некоторые люди должны быть ревакцинированы.

Получится закольцованная задача — нужно будет говорить уже не о том количестве людей, которое было провакцинировано, а о тех людях, у которых вакцинация была в течение последних 8-10 месяцев или года. То есть нужно будет ставить совершенно другую задачу, — резюмировал учёный.

Ранее Василий Власов в интервью NEWS.ru отмечал, что отказ россиян от прививок против COVID-19, сказывающийся на низких темпах иммунизации населения, не является оправданным, несмотря на сомнения в используемых препаратах.

Премьер-министр Михаил Мишустин 7 июля поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса и потребовал довести коллективный иммунитет до 80–90%. До этого предполагалось, что для победы над коронавирусом необходимо привить 60% россиян. Власти изначально хотели достичь этого показателя к осени, однако, по расчётам Кремля, при сегодняшних темпах вакцинации к указанному сроку будут привиты только 24% населения.