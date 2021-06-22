Учёный раскритиковал отказ россиян от вакцин против COVID-19

Отказ россиян от прививок против COVID-19, сказывающийся на низких темпах иммунизации населения, не является оправданным, несмотря на сомнения в используемых препаратах. Об этом в интервью NEWS.ru заявил член комиссии по борьбе с лженаукой РАН и представитель Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

Сомнения имеют основания, потому что вакцины новые по технологии разработки, а испытания прошли быстро. Но учитывая, что мы столкнулись с новой инфекцией и риск для здоровья большой, эти опасения не оправдывают отказ от вакцинации, — уверен учёный.

При этом собеседник NEWS.ru полагает, что сейчас, в период быстрого роста заболеваемости, приоритетом № 1 является не вакцинация, а предотвращение заражений. Власов призвал отказаться от массовых скоплений людей и жёстко раскритиковал проведение чиновниками «парада медиков» в Уфе.

Это типичный пример того безобразия, которое у нас творится. Это вообще недопустимо, такого в нынешних условиях не должно быть, — подчеркнул профессор.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом в России тревожная, но темпы вакцинации остаются низкими.

За минувшие сутки в России зафиксировано 16 715 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами пандемии стали 546 человек.