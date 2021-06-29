В Кремле посчитали, что при существующих темпах вакцинации к осени удастся привить от коронавируса только 24% россиян. Так в разговоре с NEWS.ru вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов прокомментировал слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о невозможности достичь коллективного иммунитета до конца лета.

Понимаете, из того, что говорит Песков, ясно, что он хорошо владеет арифметикой. И он просто посчитал, что за шесть месяцев этого года удалось привить только максимум 12% россиян. Отсюда совершенно ясно, что при существующих темпах вакцинации до конца года удастся привить только 24%, — сказал он.

По его словам, для достижения коллективного иммунитета необходимо достичь гораздо большего числа привитых. Специалисты считают, что привиться должны как минимум 70% жителей страны.

Оценить точнее это нельзя. Почему-то у нас фигурирует цифра в 60%, которую никто до сих пор не обосновал ещё, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что задавать вопросы о том, достаточно ли вакцины, следует представителям Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). При этом Нетёсов подтвердил, что в Новосибирске, где он сейчас находится, есть очереди на прививку, а поставки вакцины задерживаются.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что привить 60% россиян к началу осени не получится. По его словам, власти будут переносить плановые сроки достижения коллективного иммунитета в стране.

До этого СМИ сообщили, что Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом отказался от требования привить от COVID-19 60% всего взрослого населения страны. Теперь от региональных властей требуют вакцинировать хотя бы 30–35% россиян.