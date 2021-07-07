Мишустин поручил обновить модель вакцинации в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения России от коронавируса. Он потребовал довести коллективный иммунитет до уровня 80–90%. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов, — говорится в сообщении.

Поручение отдано Минздраву и Роспотребнадзору. Ведомства также должны учесть вакцинацию находящихся в России иностранцев и лиц без гражданства, а также повторные прививки россиян с учётом мутаций вируса.

Кроме того, им поручено рассчитать потребность страны в вакцинах и представить кабмину соответствующий отчёт до 8 июля.

Ранее эксперты отмечали, что для победы над коронавирусом необходимо привить 60% населения России. Первоначально предполагалось достичь этого уровня к осени, однако, по расчётам Кремля, при сегодняшних темпах вакцинации к указанному сроку будут привиты только 24% россиян.

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, в свою очередь, предположил, что коллективный иммунитет в России может сформироваться в октябре-ноябре 2021 года.