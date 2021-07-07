Эксперт рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что коллективный иммунитет в России от COVID-19 сформируется в октябре-ноябре этого года. Его слова приводит РИА Новости.

Вы знаете, если нам не удастся к сентябрю, то я не теряю надежды, что в октябре мы это совершим. Потому что в настоящий момент дефицита вакцинных препаратов нет, — сказал специалист.

Он уточнил, что в России пациентам предоставляют на выбор сразу три препарата. Таким образом, каждому гражданину можно подобрать ту прививку, которая не вызовет у него аллергической реакции.

Горелов заметил, что альтернативы вакцинации как способа защититься от коронавируса на текущий день нет. К примеру, в Исландии, по его словам, привито уже 90% населения и на протяжении трёх недель случаи заражения не регистрируются вообще.

Ранее научный журнал Nature опубликовал статью, в которой отмечается, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Авторы материала напомнили, что препарат создан на основе аденовируса.