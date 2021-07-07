Учёные подтвердили безопасность и эффективность «Спутника V»

Научный журнал Nature опубликовал статью, согласно которой российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Авторы материала напомнили, что вакцина создана на основе аденовируса.
В статье говорится, что препарат
Исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш объяснил, что содержание разных веществ даёт российской вакцине заметное преимущество. Дело в том, что при помощи разных аденовирусов материал в клетки доставляется разными путями, что увеличивает эффективность прививки.
Ранее сообщалось, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в венгерском городе Дебрецен.