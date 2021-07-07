Учёные подтвердили безопасность и эффективность «Спутника V»

Научный журнал Nature опубликовал статью, согласно которой российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Авторы материала напомнили, что вакцина создана на основе аденовируса.

В статье говорится, что препарат использует в своей основе сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека. При этом имеется отличие от зарубежных вакцин, так как «Спутник V» использует разные аденовирусы.

Исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш объяснил, что содержание разных веществ даёт российской вакцине заметное преимущество. Дело в том, что при помощи разных аденовирусов материал в клетки доставляется разными путями, что увеличивает эффективность прививки.

Ранее сообщалось, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в венгерском городе Дебрецен.