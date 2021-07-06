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В Венгрии планируют начать производство «Спутника V»

11:31, 06 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в венгерском городе Дебрецен. Об этом сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Сийярто считает, что в будущем будет наблюдаться спрос на российский препарат. Россия сыграла большую роль в урегулировании ситуации с коронавирусом в Венгрии.

Я хочу чётко сказать, что мы бы не смогли привить так быстро такое количество людей, если бы не закупили в России вакцину «Спутник V», — сказал Сийярто на международном промышленном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Спутник V» зарегистрировали в 68 государствах, чьё общее население превышает 3,4 млрд человек. Регуляторы Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других стран заявили, что вакцинация граждан говорит о том, что препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что исследования российской вакцины «Спутник V» не выявили новых побочных эффектов после её применения.

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