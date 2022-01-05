Учёный назвал иммунную систему главной жертвой «омикрон»-штамма

При поражении организма человека «омикрон»-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система. Часть её клеток утрачивает эффективность, заявил в беседе с URA.RU доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Омикрон» подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона, — сказал Токарев.

Омикрон-штамм впервые выявили в начале ноября прошлого года в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах «омикрон» уже привёл к значительному росту заболеваемости.

Ранее учёные из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета пришли к выводу, что штамм коронавируса «омикрон» наносит значительно меньший вред лёгким по сравнению с другими штаммами инфекции.

При этом специалисты установили, что «омикрон» способен вызывать менее тяжёлое течение болезни. Это подтвердила серия экспериментов, которую учёные провели на мышах и хомяках. Заражённые животные, как правило, имели более лёгкие симптомы заболевания и редко сталкивались с потерей веса.