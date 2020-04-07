Учёные рассказали, могут ли комары быть переносчиками COVID-19

https://static.news.ru/photo/ec91cc42-7890-11ea-a76f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Китайские учёные решили выяснить, способны ли комары стать переносчиками коронавируса подобно тому, как переносят, например, малярию или лихорадку денге. Об этом исследовании рассказал специалист по ДНК, энтомолог Константин Китаев.

Но таких данных по COVID-19 нет. Теоретически... больной может чихнуть на руку, на которую тут же моментально сядет муха, а потом перелетит на другого человека и заразит его, но вероятность крайне мала, — цитирует его «Московский комсомолец».

Как писал NEWS.ru, по словам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, носителями COVID-19 могут быть домашние животные, в частности коты. Коронавирусы у них часто встречаются, мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус, и возникают эпидемии, пока иммунная система не приспособится.