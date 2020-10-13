Учёные опровергли внешнее сходство у давно живущих вместе пар

https://static.news.ru/photo/b1d9a0da-0d63-11eb-b24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Исследователи Мичиганского университета чуть более 30 лет назад предположили, что годы пережитых событий и эмоций приводят семейные пары к внешнему сходству. Однако их опровергли учёные из Стэндфордского университета, которые пришли к выводу, что похожего на себя партнёра люди склонны выбирать изначально.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что противоположности всё-таки не притягиваются, так как люди ищут партнёра с теми же чертами характера и внешними данными, что и они сами, — говорится в их докладе, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Учёные из Мичиганского университета выдвинули спорную теорию, изучив фотографии пар, проживших вместе четверть века. Они пришли к выводу, что похожесть достигается за счёт «повторной эмпатической мимикрии».

Исследователи Стэндфордского университета провели собственное сравнение лиц 517 пар, изучив их в начале брака, а затем от 20 до 69 лет спустя. Они также показывали эти фотографии другим людям, чтобы те нашли «правильного» супруга из шести разных людей. В подавляющем большинстве случаев люди смогли соединить «целевого человека» с его супругом, причём независимо от того, когда был сделан снимок. Затем учёные прибегли к технологии распознавания лиц, и этот метод привёл к аналогичным результатам.

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