Стало известно, что уничтожает сексуальные отношения между супругами

https://static.news.ru/photo/ec3c1f5c-0a6e-11eb-8db5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Piacquadio/pexels.com

Сексуальная жизнь после заключения брака нередко становится вялой, заявил клинический психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.

По его словам, у некоторых пар кризис наступает через год-два, а у других — через семь лет.

Сексуальное желание пропадает, как правило, со стороны мужчины по отношению к жене, — отметил Денисов-Мельников в эфире «МИР 24».

Как правило, причиной является комплекс Мадонны-Блудницы — если муж очень любит свою жену, а она заботится о нём, непременно возникает образ матери. Именно из-за этого исчезает сексуальное желание. Решить проблему помогут флирт и активность со стороны обоих супругов.

Второй причиной может стать рождение ребёнка. Так, у женщины лактация вызывает отторжение к сексу. Не стоит забывать и про послеродовую депрессию.

Ранее NEWS.ru писал, что в России с годами растёт количество женщин, у которых до свадьбы было большое число партнёров. Это связано с увеличением возраста вступления в законный союз и с повышением сексуальной акселерации. На изменение показателей также влияет то, что у представительниц прекрасного пола меняется взгляд на интимные отношения.