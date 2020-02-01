Учителя школы в городе Иланский Красноярского края используют помещение туалета в качестве рабочего кабинета из-за ветхости здания учебного заведения.
Как сообщает региональный портал NGS24.ru, конструкции школы начали разрушаться из-за того, что кирпичные стены не были оборудованы гидроизоляцией. Значительная часть рабочих помещений находится в аварийном состоянии. Некоторые уроки проводятся в коридоре или пристройке. Критическая ситуация вынудила педагогов переоборудовать в кабинет туалетную комнату.
Один из пользователей Twitter опубликовал видео снятое в школе в Иланском, как он утверждает.
Накануне, 31 января, стало известно о том, что в этом же учебном заведении произошёл конфликт между учащимися, в результате которого один мальчик ударил молотком другого. Пострадавший находится в больнице и рискует лишиться зрения на один глаз.
Как сообщал NEWS.ru, школы Забайкальского края с 31 января приостановили занятия из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.