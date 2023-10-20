Учителей и врачей предупредили о том, что за их данными охотятся мошенники ФСБ: мошенники все чаще пытаются заполучить данные врачей и учителей в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества, направленного на получение персональных данных и конфиденциальной информации сотрудников госучреждений с целью дальнейшего хищения денег, сообщает ТАСС. При этом аферисты пишут медицинским работникам и учителям и представляются сотрудниками правоохранительных органов.

УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности, - заявили в пресс-службе управления.

В ФСБ также напомнили, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети. Если же ведутся оперативно-разыскные мероприятия, то сотрудники приходят лично и предъявляют служебное удостоверение.

Ранее жертвой аферистов стала народная артистка России, профессор кафедры сольного пения Петербургской консерватории Надежда Дроздова. Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, уговорили 80-летнюю женщину отдать им все сбережения. В итоге пенсионерка лишилась 4,8 млн рублей. Полиция занимается поиском мошенников.