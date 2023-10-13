Мошенники обманули 80-летнюю народную артистку России на 4,8 млн рублей Народная артистка РФ Дроздова отдала мошенникам 4,8 млн рублей

Фото: conservatory.ru

Надежда Дроздова

Народная артистка России, профессор кафедры сольного пения Петербургской консерватории Надежда Дроздова стала жертвой мошенников, сообщает KP.RU со ссылкой на источник. По информации издания, 80-летняя женщина отдала аферистам 4,8 млн рублей.

После «звонка из ФСБ» и сообщения в Telegram Надежда Павловна пошла в банк спасать деньги. Запросила обналичивание 3,6 миллиона, но сотрудники отделения сразу подключили службу безопасности, — рассказал источник.

Сотрудники банка в течение нескольких дней пытались объяснить пенсионерке, что ее пытаются обмануть, но влияние мошенников оказалось сильнее. Пожилая женщина забрала накопления, упаковала их в пакет и передала курьеру. При этом она сообщила ему, что на счету осталось еще 1,2 млн рублей. Тогда преступники заставили Дроздову отдать им и эти деньги и некоторое время поддерживали связь со своей жертвой, но в итоге исчезли.

Позже артистка все-таки осознала ошибку и пришла в полицию, сообщает издание. По данному факту ведется расследование.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела о мошеннической группировке, участники которой под видом брокеров выманивали у россиян крупные суммы денег. По уголовному делу проходят четверо фигурантов, ущерб от их действий за 10 лет превысил 2 млрд рублей. По версии следствия, злоумышленники под видом брокерских компаний находили клиентов и заключали с ними соглашения о доступе к международным фондовым рынкам, а также убеждали их вносить средства на открытые счета для проведения торговых операций.