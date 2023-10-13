Мошенники под видом брокеров украли у россиян более двух млрд рублей Перед судом предстанут четверо мошенников, обманувших россиян на два млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошеннической группировке, участники которой под видом брокеров выманивали у россиян крупные суммы денег, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, которые приводит «МВД Медиа», по уголовному делу проходит четверо фигурантов, ущерб от их действий за 10 лет превысил два млрд рублей.

Сотрудники МВД выяснили, что группировка существовала с декабря 2011 по май 2021 года и действовала в восьми регионах России. По версии следствия, злоумышленники под видом брокерских компаний находили клиентов и заключали с ними соглашения о доступе к международным фондовым рынкам, а также убеждали их вносить средства на открытые счета для проведения торговых операций.

По уголовному делу проходят четверо обвиняемых, им вменяют статьи о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Всего следствие насчитало 151 преступный эпизод с ущербом на сумму более двух млрд рублей. На имущество фигурантов наложили арест на 2,5 млрд рублей. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.

Причиненный преступным сообществом ущерб составил более двух млрд рублей. Четверо фигурантов обвиняются в совершении 151 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, — заявила Ирина Волк.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники разработали новую схему, по которой притворяются сотрудниками правоохранительных органов и отбирают у доверчивых россиян квартиры. По его словам, как правило, злоумышленники подбирают потенциальную жертву из числа пожилых людей.