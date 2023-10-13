Россиян предупредили о мошенничестве с жильем от лица ФСБ Юрист Соловьев сообщил о попытках мошенников лишить россиян квартир от лица ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники разработали новую схему, по которой притворяются сотрудниками правоохранительных органов и отбирают у доверчивых россиян квартиры, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству ПРАЙМ. По его словам, как правило, злоумышленники подбирают потенциальную жертву из числа пожилых людей.

В разговоре с потенциальной жертвой мошенники сообщают, что в отношении нее «оформлены кредиты в десятке банков», а в качестве обеспечения указано жилье. Для сохранения квартиры предлагается оформить ее на время на «сотрудника ФСБ».

Жертву обрабатывает целая бригада: и «сотрудник ФСБ», и «следователь», и «сотрудница ЦБ», и даже «оператор с портала „Госуслуги“». Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам, — предупредил юрист.

Он добавил, что жертве также могут предложить указать жилье в качестве обеспечения крупного кредита или продать квартиру, а деньги перевести на «безопасный» счет.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов заявил, что пожилым родственникам, чтобы защитить их от телефонных мошенников, можно ограничить доступ к финансам, признав их недееспособными. Также эксперт отметил, что есть еще один способ сохранить деньги в безопасности, менее радикальный. Так, рекомендуется ежедневно напоминать родственникам в возрасте, что им могут звонить мошенники.