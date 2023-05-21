Учитель истории слал ученице голые фото и говорил о наготе древних греков Mash: учитель из Вологодской области слал ученице голые фото, говоря о наготе древних греков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

44-летний учитель истории из Вологодской области слал свои голые фотографии ученице седьмого класса, подавая это как разговор о наготе древних греков, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, взамен он также требовал от школьницы интимные фотографии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совращении несовершеннолетней, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По данным Mash, о нездоровых увлечениях преподавателя узнала мама 14-летней девочки, которой он отправлял фотографии. Позднее дочь рассказала, что ее учитель рассказывал о красоте голого тела и нагих греках. Женщина сразу же обратилась в полицию. По словам коллег 44-летнего учителя, ранее они не замечали за ним никаких сомнительных наклонностей.

Ранее Mash писал, что учителя физкультуры столичной частной школы при Московском государственном университете (МГУ) подозревают в растлении 14-летнего ученика. По версии следствия, 35-летний физрук «надругался над мальчиком» в общежитии. По информации Mash, в этой же школе в 2022 году был изнасилован другой 12-летний подросток: он рассказал, что акт насилия над ним совершили одноклассники и назвали произошедшее «пропиской, которую проходят почти все». Как утверждают авторы Mash, подозреваемый в растлении несовершеннолетних учитель физкультуры является призером конкурса «Сердце отдаю детям».