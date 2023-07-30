Ученый оценил возможность зарождения на Земле метеорита-бумеранга Астроном Эйсмонт: возвращение метеорита на Землю не противоречит законам физики

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Находка метеорита, ранее отколовшегося от Земли и вновь вернувшегося на планету, является уникальным явлением, но не противоречит законам физики, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. По словам ученого, находка французов интересна помимо прочего тем, что обнаруженный метеорит долгое время находился под воздействием околосолнечного пространства, на Земле подобные образцы обнаружить невозможно, так как земная поверхность постоянно эволюционирует.

Ранее стало известно, что ученые из Экс-Марсельского университета в пустыне Сахара нашли метеорит, получивший наименование NWA 13188. Анализ показал, что он был выброшен в космос в результате столкновения с астероидом около 10 тысяч лет назад, а затем вновь упал на Землю.

Конечно, такие вещи всегда требуют очень тщательного изучения, здесь много обстоятельств, которые иногда разрушают первоначальную картину. Скорее всего, конечно, мы близки к тому, что это правда, учитывая авторитет ученых. Противоречий здесь нет, как с какими-нибудь гуманоидами, — сказал Эйсмонт.

Он пояснил, что траектории метеорных потоков выглядят так, будто они должны бомбардировать Землю каждый день, однако на самом деле они практически полностью сгорают в атмосфере и не долетают до поверхности планеты. При этом известны случаи, когда на Землю прилетали астероиды с Марса.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что астероид Апофис, который, по расчетам, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние весной 2029 года, не представляет для нашей планеты опасности и столкновения опасаться не следует.