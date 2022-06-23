Ученые заявили, что раковые клетки распространяются во время сна Швейцарские биологи доказали, что раковые клетки распространяются во время сна

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Группа швейцарских ученых-биологов сообщила, что клетки рака молочной железы чаще попадают в кровь, когда люди отдыхают. По их словам, преимущественно это происходит ночью, когда люди спят. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Ученые взяли образцы крови у женщин, которые ранее были госпитализированы из-за рака молочной железы. В ходе осмотра они обнаружили, что основная часть циркулирующих опухолевых клеток, найденных ими в образцах крови, — почти 80% — появилась в порции, собранной в 4 часа утра, когда пациентки еще отдыхали.

Для подтверждения своей теории специалисты пересадили опухоли рака молочной железы мышам и проверили их состояние. У грызунов инвертированный образ жизни, они спят днем, а бодрствуют ночью. Результаты исследования показали, что уровень циркулирующих опухолевых клеток у мышей достигал своего пика именно в дневное время — показатели были превышены более чем в 88 раз.

Несмотря на это открытие, ученые отметили, что не нужно делать вывод о том, что сон вредит организму.

Полученные данные не являются показателем того, что «вам не нужен сон или что вам нужно меньше сна». Это просто означает, что раковые клетки предпочитают определенную фазу 24-часового цикла, чтобы попасть в кровоток, — пояснил хронобиолог из Манчестерского университета Цин Джун Мэн.

Ранее онколог из Калифорнийского университета Соломон Гамбург назвал один из симптомов рака легкого на ранней стадии. По его словам, о болезни может свидетельствовать учащенное сердцебиение. Специалист пояснил, что опухоль может сдавливать сердце, в результате чего пульс заметно ускоряется.