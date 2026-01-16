Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 14:54

Ученые раскрыли опасность самых жарких трех лет в истории

Science News: 2023, 2024 и 2025 годы стали самыми жаркими в истории наблюдений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последние три года — 2023, 2024 и 2025 — стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science News. Согласно материалу, в результате формировался первый трехлетний период, когда глобальная температура стабильно превышала порог в 1,5 градуса относительно доиндустриальных показателей.

В исследовании отмечается, что средняя глобальная температура 2025 года составила +1,47 градуса относительно доиндустриального уровня, что сделало его третьим в рейтинге самых жарких. Абсолютный рекорд пока удерживает 2024 год с показателем +1,6 градуса.

Ученые предупреждают, что преодоление отметки в полтора градуса связано с ростом рисков для экосистем, здоровья людей и учащением экстремальных погодных явлений. По их прогнозам, к 2029 году превышение этого порога может стать стабильным. Основной причиной стремительного потепления остается накопление парниковых газов в атмосфере из-за сжигания ископаемого топлива.

Ранее метеоролог Николай Терешонок заявил, что климат в Москве может поменяться с умеренно-континентального на тропический через 50–70 лет. По его словам, температура воздуха в масштабном плане показывает неуклонный рост.

мир
глобальное потепление
ученые
угрозы
жара
