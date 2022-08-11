Ученые обнаружили в России новый штамм коронавируса Ученые обнаружили в России новый штамм коронавируса «дельтакрон»

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Исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта», рассказал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. По его словам, ни в одной другой стране мира этот вид COVID пока не выявлен.

Прусс уточнил, что вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты», были обнаружены в июле в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Подобные сочетания сейчас являются редкостью, так как штамм «дельта» практически исчез, а уровень опасности «русского дельтакрона», еще предстоит определить, усилив отслеживание новых штаммов.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский также отмечает, что говорить о свойствах нового варианта коронавируса пока рано. Он уточнил, что возникновение таких гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения.

Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано, — подчеркнул Аграновский.

Ранее Всемирная организация здравоохранения обнаружила штамм коронавируса «дельтакрон» в ряде европейских стран, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она добавила, что уровень заражения данной разновидностью COVID-19 находится на низком уровне.

В свою очередь, терапевт Алексей Водовозов предположил, что штамм коронавируса «дельтакрон» рано или поздно появится в России, хотя из-за текущей геополитической обстановки это может произойти позже, чем в других странах.

