Стало известно, когда ученики школы из Казани вернутся к учёбе

https://static.news.ru/photo/0eea996c-b40a-11eb-8c1d-96000091f725_660.jpg Фото: tatarstan.ru

Занятия для учеников казанской гимназии № 175, на которую было совершено вооружённое нападение, возобновятся с 17 мая. Выпускники — учащиеся девятых и одиннадцатых классов — будут учиться очно, остальные школьники перейдут на дистанционное обучение, рассказали в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что старшеклассников примут соседние школы — № 171 и № 174, но по рекомендациям психологов и с учётом пожеланий родителей учеников гимназии не станут объединять с детьми из других классов. Преподавать у них будут их же учителя. Они помогут подросткам адаптироваться к изменившимся условиям.

Сегодня мы должны как-то собраться, найти ресурсы для того, чтобы вернуть образовательный процесс в нужное русло, — заявила директор образовательного учреждения Амина Валеева.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек. Ещё 23 получили ранения.

Нападавший арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила Минпросвещения и Минздраву организовать отдых в санатории пострадавшим во время нападения на школу детям.