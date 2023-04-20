Виктория Молчанова

Участнику нападения на псковских десантников дали 23 года колонии Участник нападения на псковских десантников в Чечне по кличке Палач получил 23 года

20 апреля 2023 в 12:18

Фото: Константина Тарусова /ИТАР-ТАСС

Ставропольский край. В июне 1995 года чеченские террористы захватили городскую больницу Буденновска и удерживали в ней большую группу заложников. На снимке: руководитель террористов Шамиль Басаев (в центре) дает пресс-конференцию в буденновской больнице