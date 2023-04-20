Суд приговорил участника банды Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба Махди Магомедова к 23 годам колонии за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщается в Telegram-канале СК России. Магомедов по кличке Палач уже отбывает наказание в виде 21 года лишения свободы за нападение в том же году на колонну пермского ОМОНа и военнослужащих веденской комендатуры.
Магомедову с учетом ранее вынесенного приговора назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.
Атака на псковских десантников продолжалась с 29 февраля по 1 марта. В результате боя погибли 84 десантника, 21 человек получил звание Героя России посмертно, еще 63 человека были награждены орденом Мужества посмертно.
Ранее суд приговорил к пожизненному лишению свободы Хафиза Раззакова, которого обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 2000 году. В ходе нападения погибли 26 милиционеров и шестеро военнослужащих, в плен были захвачены и затем убиты с особой жестокостью девять сотрудников милиции и один военнослужащий.