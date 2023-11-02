Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи Турчак: участников СВО и их детей будут принимать в колледжи в первую очередь

Рабочая группа по специальной военной операции (СВО) внесла в Госдуму поправки, которые предоставят участникам СВО и их детям преимущества при зачислении в колледжи и техникумы, сообщил в своем Telegram-канале руководитель группы Андрей Турчак. По его словам, их будут принимать на обучение в первоочередном порядке.

Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы — их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения, — написал Турчак.

При этом, это не значит, что такие абитуриенты будут поступать на учебу совсем без конкурса. Однако для них будет действовать приоритет при прочих равных условиях, например, при одинаковом количестве баллов, уточнил Турчак.

Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что участники СВО и их дети смогут перевестись на бесплатное обучениев колледжах и вузах. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2023 года. При этом учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий или долгов по оплате обучения. Данная льгота будет действовать до 31 августа 2024 года.