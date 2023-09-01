Участникам СВО и их детям предоставили новые льготы Участники СВО и их дети смогут перевестись на бесплатное обучение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут перевестись на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, передает РИА Новости.

Для перехода с платного обучения необходимо подать заявление. При этом учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий или долгов по оплате обучения. Кроме этого, нужно предоставить документ, который подтверждает участие в спецоперации. Данная льгота будет действовать до 31 августа 2024 года.

Ранее замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил, что порядка семи тысяч человек поступили в российские высшие учебные заведения по льготам, предназначенным для участников СВО. По его словам, среди абитуриентов из данной категории наблюдается большой интерес к обучению.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее назвал беспрецедентным количество бюджетных мест в вузах для выпускников российских школ. По его словам, абитуриентам доступно более 600 тысяч мест, в том числе в вузах новых регионов РФ. Отмечается, что граждане могут подать необходимые документы удаленно с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».