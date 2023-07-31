Около 7 тысяч студентов зачислены в вузы по льготам для участников СВО

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Порядка семи тысяч человек поступили в российские высшие учебные заведения по льготам, предназначенным для участников специальной военной операции, сообщил замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев. По его словам, которые приводит ТАСС, среди абитуриентов из данной категории наблюдается большой интерес к обучению.

Мы видели в ходе подачи заявлений большой интерес этой категории, было подано более девяти тысяч заявлений — не физических лиц, а именно заявлений. В приоритетную волну было зачислено ближе к семи тысячам тех, кто имел на это право, — рассказал он.

Рекомендации Минобрнауки России по приему участников спецоперации разосланы во все вузы страны. По данным ведомства, квота для таких граждан составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Участники СВО имеют право на поступление без каких-либо вступительных испытаний, за исключением выполнения задач творческой или профессиональной направленности. Однако последнее право предоставляется лишь тем лицам, которые получили звание Героя России или награждены тремя орденами Мужества.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее назвал беспрецедентным количество бюджетных мест в вузах для выпускников российских школ. По его словам, абитуриентам доступно более 600 тысяч мест, в том числе в вузах новых регионов РФ. Отмечается, что граждане могут подать необходимые документы удаленно с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».