Глава Минобрнауки назвал беспрецедентным количество бюджетных мест в вузах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр образования и науки Валерий Фальков

В этом году государство выделило беспрецедентное количество бюджетных мест в вузах для выпускников российских школ, заявил министр образования и науки Валерий Фальков на заседании профильного комитета Госдумы. Оно было посвящено итогом весенней думской сессии. Глава министерства сообщил, что абитуриентам доступны более 600 тысяч мест в вузах, передает корреспондент NEWS.ru.

В этом году было выделено беспрецедентное количество бюджетных мест. Более 600 тысяч. Это с учетом тех бюджетных мест, которые были выделены новым российским регионам, — сказал он.

Он также отметил, что абитуриенты во многих регионах России активно используют удаленный способ подачи документов с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала о бедственном положении университетских музеев. По ее словам, многие из вузов сталкиваются с нехваткой средств. Чтобы помочь таким музеям выжить, депутат предложила провести всероссийский конкурс, победители которого могли бы получать гранты от государства. На данный момент музеи при университетах существуют на деньги, выделяемые самим учебным заведением, а не государством.