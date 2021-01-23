Участники акции в поддержку Навального в Москве вышли на проезжую часть

https://static.news.ru/photo/74e62126-5d72-11eb-b319-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Участвующие в несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая проходит на Пушкинской площади в Москве, начали выходить на проезжую часть. Их действия мешают движению транспорта.

Убедительно просим не мешать движению личных автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на ЦОДД.

По данным ресурса «ОВД-инфо», к 13:35 задержан 381 человек в 40 городах России.

В Москве силовики стали задерживать людей на Пушкинской площади . Одним из первых в отделение увезли мужчину, который хотел выступить перед собравшимися с речью. Также был задержан блогер Илья Варламов, однако позднее стало известно, что его отпустили.

Сторонники Навального призвали провести 23 января несанкционированные акции по всей России. В МВД предупредили россиян об ответственности за участие в призывах. Несанкционированные акции расцениваются как угроза общественному порядку. Они будут немедленно пресекаться.

Как писал NEWS.ru, в МВД пообещали расследовать случаи провокаций и неподчинения на митингах. Официальный представитель министерства Ирина Волк подчеркнула, что каждый факт неподчинения и провокации в отношении законных требований силовиков будет расследован и получит соответствующую правовую оценку.

Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.