Организация работы признанных нежелательными НПО появилась в УК

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность для людей, которых обвинят в организации работы неправительственных организаций (НПО), признанных властями нежелательными. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее уголовно наказуемым было только руководство такими организациями и участие в них, за это предусматривалось одинаковое наказание. Теперь в Уголовный кодекс добавили организацию работы НПО.

За участие в деятельности организаций, которые власти считают нежелательными, установлен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, лишение свободы на срок от года до четырёх лет, обязательные или принудительные работы. Финансирование НПО наказывается обязательными или принудительными работами или лишением свободы на срок от года до пяти лет.

Самое жёсткое наказание в законе предусматривается за организацию работы зарубежной НПО, которая признана властями нежелательной в России. Это нарушение грозит лишением свободы на срок от двух до шести лет, обязательными или принудительными работами.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в работе НПО, которые признаны властями РФ нежелательными, даже за границей. Россиян могут отправить в тюрьму, если будет доказан факт финансирования ими зарубежных организаций, которые власти считают нежелательными. Впрочем, наказание могут заменить и обязательными работами.

Термин «нежелательная организация» возник в российском законодательстве в 2012 году. Под ним понимается неправительственная организация, работа которой, по мнению властей, угрожает обороноспособности России, основам конституционного строя страны или её безопасности. Этот статус имеют различные правозащитные проекты и фонды.