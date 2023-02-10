«У них нет мамы-сенатора»: Чемезова попросили закрыть дело телеграмщиков Журналистка Пугачева попросила Чемезова закрыть дело против редакторов Telegram-канала «Тушите свет»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Ариан Романовский

Экс-главред Super и колумнист Tatler Юния Пугачева написала открытое письмо к главе Ростеха Сергею Чемезову с просьбой остановить уголовное дело против редакторов Telegram-канала «Тушите свет» Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева, обвиняемых в вымогательстве 11 млн рублей. По словам журналистки, искомый пост с упоминанием Чемезова был подготовлен на основе информации, которую Романовскому и Бигаеву передала продюсер, а сами редакторы опубликовали заметку «без злого умысла и корыстного интереса». Она подчеркнула, что обвиняемые «не опасные преступники-вымогатели», а просто светские журналисты, у которых «в арсенале нет мамы-сенатора».

Продюсер канала «Тушите свет» прислала им информацию об очередном дне рождения, на котором Вы присутствовали. Ариан дал задание Тамерлану написать текст и переслал полученную фактуру. <...> Без всякого злого умысла, корыстного интереса и тем более слежки они опубликовали заметку, в которой Вы упомянуты. Возможно ли было для них думать, что на такой новости можно заработать? Не представляю. Возможно ли было ее не публиковать? Нет, потому что это было задание продюсера канала, имя которой всем известно и которая, судя по всему, имеет иммунитет перед властью, — написала Пугачева.

Журналистка указала, что проработала с Романовским 16 лет, и «чуть меньше» — с Бигаевым, который пришел к ней в редакцию, когда ему было 19 лет.

Ранее Telegram-канал Baza публиковал фото договора, который, предположительно, заключила Ксения Собчак с Бигаевым. В документе Собчак указана как «продюсер» проекта «Тушите свет».

Вместе с Романовским и Бигаевым по делу о вымогательстве проходит Кирилл Суханов, коммерческий директор Собчак. Суханов с Романовским были задержаны 25-26 октября, а в начале ноября стало известно о задержании Бигаева. Мосгорсуд 9 февраля признал законным постановление Тверского районного суда об аресте трех фигурантов деда до 24 марта.