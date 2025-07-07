У нас в семье очередь за этим блюдом! Сочные отбивные под шубой за 20 минут

У нас в семье очередь за этим блюдом! Сочные отбивные под шубой за 20 минут

Готовим сочные куриные отбивные под сырно-морковной шубой! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сочного мяса с хрустящей корочкой без лишних хлопот. Морковь придает сладковатую нотку, а сыр — тот самый желанный хруст!

Готовим вместе. Куриное филе (500 г) разрежьте вдоль на пласты толщиной 1,5 см, слегка отбейте. Посолите, поперчите, смажьте сметаной или майонезом для сочности.

2 средние моркови натрите на мелкой терке, смешайте с 100 г тертого сыра и 1 яйцом. Можно добавить щепотку паприки для цвета.

Выложите филе в форму, сверху распределите морковную массу. Запекайте 25 минут при 200 °C, затем включите гриль на 3 минуты для румяной корочки.

Секрет подачи: дайте постоять 5 минут после духовки — так соки распределятся равномерно. Идеально с картофельным пюре или свежими овощами!

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