У Ксении Собчак обнаружен коронавирус

https://static.news.ru/photo/2d974d34-0d65-11eb-845f-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

У телеведущей Ксении Собчак диагностирован коронавирус.

Анализ ПЦР Собчак оказался положительным. Об этом сообщает канал Mash со ссылкой на свои источники в медицинских кругах. При этом сама телеведущая, скорее всего, ещё не знает о своём диагнозе.

Ранее NEWS.ru писал, что Собчак всегда хвасталась тем, что не комплексует из-за своего возраста. Она утверждала, что опытные женщины вне конкуренции. Однако накануне своего 39-летия она задумалась, почему многие мужчины средних лет разводятся с жёнами и уходят к молодым.

Светская львица попросила мужчин поделиться своими историями о том, как и почему они ушли из семьи.