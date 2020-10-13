У Ксении Собчак обнаружен коронавирус

У телеведущей Ксении Собчак диагностирован коронавирус.
Анализ ПЦР Собчак оказался положительным. Об этом сообщает канал Mash со ссылкой на свои источники в медицинских кругах. При этом сама телеведущая, скорее всего, ещё не знает о своём диагнозе.
Ранее NEWS.ru писал, что Собчак всегда хвасталась тем, что не комплексует из-за своего возраста. Она утверждала, что опытные женщины вне конкуренции. Однако накануне своего 39-летия она задумалась, почему многие мужчины средних лет разводятся с жёнами и уходят к молодым.
Светская львица попросила мужчин поделиться своими историями о том, как и почему они ушли из семьи.
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