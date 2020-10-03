Собчак накануне 39-летия испугалась, что Богомолов уйдёт к молодой

https://static.news.ru/photo/80b39fd0-056e-11eb-a3a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Популярная телеведущая Ксения Собчак всегда хвасталась тем, что не комплексует из-за своего возраста. Она утверждала, что опытные женщины вне конкуренции. Однако накануне своего 39-летия она задумалась, почему многие мужчины средних лет разводятся с женами и уходят к молодым.

Светская львица попросила мужчин поделиться своими историями о том, как и почему они шли из семьи.

А то 39 скоро, я начинаю нервничать, — призналась знаменитая блондинка в Instagram.

Собчак считает, что у взрослых мужчин совершенно другие интересы, которые не совпадают со вкусами юных девушек. Она не понимает, как глава семьи может променять жену на юное тело с «хорошей кожей и восхищением в глазах».

Собчак и режиссёр Константин Богомолов сыграли свадьбу год назад. Ранее телезвезда была в браке с актёром Максимом Виторганом. Они официально заявили о расставании в начале марта 2019 года. У пары есть сын Платон. Интересно, что раньше светская львица не раз говорила, что вообще не хочет иметь детей.

Ранее Собчак призналась, что испытывает огромное удовольствие от жизни с человеком, который настолько превосходит её в интеллектуальном развитии. По словам Собчак, такое положение дел мотивирует её постоянно развиваться и расширять кругозор, чтобы соответствовать супругу, писал NEWS.ru.