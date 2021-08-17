У «Единой России» появится «цифровой манифест»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн представил стратегический документ, регулирующий информационные технологии в России. Об этом сообщается на сайте партии.
Хинштейн
Также в «Единой России» хотят защитить пользователей от «деструктивного контента». В эту группу, кроме суицидальных и экстремистских групп, включены, например, сообщества ЛГБТ. Информации, отражающей, как указано в КоАП РФ, «искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений», в Интернете быть не должно, считают единороссы.
Ранее власти провели учения по отключению российского сегмента Интернета от глобальной сети. Учения длились месяц — с 15 июня по 15 июля.