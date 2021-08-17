У «Единой России» появится «цифровой манифест»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн представил стратегический документ, регулирующий информационные технологии в России. Об этом сообщается на сайте партии.

Хинштейн заявил , что в основе стратегии заложены безопасность, свобода и развитие. Всё это должно будет гарантировать государство. Помимо этого, сообщается, что в «цифровом манифесте» отдан приоритет российским разработчикам и снижена роль дистанционного образования. Отмечается, что онлайн-занятия «не могут и не должны заменять собой образовательную и воспитательную функцию учителя и личное общение ребёнка с педагогами и воспитателями».

Также в «Единой России» хотят защитить пользователей от «деструктивного контента». В эту группу, кроме суицидальных и экстремистских групп, включены, например, сообщества ЛГБТ. Информации, отражающей, как указано в КоАП РФ, «искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений», в Интернете быть не должно, считают единороссы.

Ранее власти провели учения по отключению российского сегмента Интернета от глобальной сети. Учения длились месяц — с 15 июня по 15 июля.