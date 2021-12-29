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У директора ГТРК «Курган» прошли обыски

11:35, 30 декабря 2021
У директора ГТРК «Курган» прошли обыски Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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У директора курганского филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК «Курган») Ивана Белых прошли обыски, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным собеседника агентства, правоохранители забрали телефоны.

Обыски прошли у Ивана Белых, — сказал источник.

Он добавил, что силовики изъяли средства связи. Причины и подробности прошедших мероприятий пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в Миниcтерстве культуры Оренбургской области. Силовики провели оперативные мероприятия в кабинетах ведомства в рамках уголовного дела, касающегося строительной организации.

Перед этим в Оренбурге был проведён целый ряд оперативных мероприятий. Обыски велись по месту жительства и работы должностных лиц и руководителей ряда коммерческих организации в Орeнбурге и Москве. Сообщалось, что происходила выемка документов по исполнению нацпроeкта «Культура».

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