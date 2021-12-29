У директора ГТРК «Курган» прошли обыски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британская поп-группа Pet Shop Boys опубликовала в Instagram пост в поддержку организации «Международный Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента), ликвидированной по решению Верховного суда России. Музыканты сопроводили пост логотипом «Мемориала» и ссылкой на сообщение BBC о закрытии организации.

Все друзья в России будут встревожены этим решением, — гласит пост, подписанный именем вокалиста группы Нила Теннанта. Ранее Верховный суд РФ принял решение ликвидировать международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество...