У директора ГТРК «Курган» прошли обыски

У директора курганского филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК «Курган») Ивана Белых прошли обыски, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным собеседника агентства, правоохранители забрали телефоны.
Он добавил, что силовики изъяли средства связи. Причины и подробности прошедших мероприятий пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что обыски прошли в Миниcтерстве культуры Оренбургской области. Силовики провели оперативные мероприятия в кабинетах ведомства в рамках уголовного дела, касающегося строительной организации.
Перед этим в Оренбурге был проведён целый ряд оперативных мероприятий. Обыски велись по месту жительства и работы должностных лиц и руководителей ряда коммерческих организации в Орeнбурге и Москве. Сообщалось, что происходила выемка документов по исполнению нацпроeкта «Культура».