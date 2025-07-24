Тысячелистник — неприхотливый многолетник! Цветет с июня по сентябрь

Тысячелистник – неприхотливый многолетник с лечебными свойствам! Цветет с июня по сентябрь! Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) – популярный многолетник семейства Астровые, широко распространенный в природе и культуре. Это растение известно своими лекарственными свойствами и декоративными качествами.

Характеристики растения:

Высота: 20-80 см (в зависимости от сорта)

Соцветия: щитковидные, диаметром 3-15 см

Цветение: июнь-сентябрь

Листья: перисто-рассеченные, ароматные

Популярные садовые формы: Cerise Queen – вишнево-розовые соцветия, Paprika – красно-оранжевые цветы, Moonshine – лимонно-желтые соцветия.

Интересный факт: латинское название «Achillea» дано в честь Ахилла, который, по преданию, использовал это растение для лечения ран. Современные исследования подтвердили его кровоостанавливающие свойства.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.