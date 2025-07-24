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24 июля 2025 в 15:15

Тысячелистник — неприхотливый многолетник! Цветет с июня по сентябрь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тысячелистник – неприхотливый многолетник с лечебными свойствам! Цветет с июня по сентябрь! Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) – популярный многолетник семейства Астровые, широко распространенный в природе и культуре. Это растение известно своими лекарственными свойствами и декоративными качествами.

Характеристики растения:

  • Высота: 20-80 см (в зависимости от сорта)
  • Соцветия: щитковидные, диаметром 3-15 см
  • Цветение: июнь-сентябрь
  • Листья: перисто-рассеченные, ароматные

Популярные садовые формы: Cerise Queen – вишнево-розовые соцветия, Paprika – красно-оранжевые цветы, Moonshine – лимонно-желтые соцветия.

Интересный факт: латинское название «Achillea» дано в честь Ахилла, который, по преданию, использовал это растение для лечения ран. Современные исследования подтвердили его кровоостанавливающие свойства.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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