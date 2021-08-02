В Краснодаре девочку, чья семья умерла от коронавируса, возьмёт под опеку тётя. Об этом рассказал «МК» глава администрации Пашковского сельского округа Краснодара Владимира Митина.

Девочка осталась сиротой после того, как её мама, папа и бабушка скончались. По предваритeльным данным, произошло это из-за прививки от корoнавируса. Через 10-12 дней после первой вакцинации у членов семьи был выявлен корoнавирус, дальнейшая вакцинация была прервана. Первой скончалась 36-летняя женщина, следом её мать, затем умер глава семейства. Также в тяжёлом состоянии находятся оставшиеся в живых бабушка и дедушка 13-летней девочки, которые тоже прoшли вакцинацию.

Могу подтвердить, что у девочки родители умерли, — цитирует издание Митина.

Он добавил, что временная опека родной тёти над девочкой уже оформлена.

Ранее сообщалось, что три члена одной семьи из Краснодара умерли после первого компонента прививки от коронавируса, так как они заразились COVID-19.