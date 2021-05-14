«Тётя тупая?»: Баранец разнёс мать Собчак за хайп на трагедии в Казани

https://static.news.ru/photo/9c392208-b51c-11eb-8ed2-96000091f725_660.jpg Людмила Нарусова Фото: Совет Федерации/flickr.com

Член Совета Федерации Людмила Нарусова высказалась о трагедии в Казани: она считает, что «Росгвардия могла бы патрулировать школы для обеспечения их безопасности вместо того, чтобы разгонять митинги». Её цитату привели в передаче «Соловьёв LIVE» со ссылкой на «Радио Свобода» — ресурс, внесённый в России в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Её слова прокомментировал полковник в отставке Виктор Баранец. Он возмутился заявлением сенатора и призвал «тётю» лучше изучить на карте, где находится регион, сенатором которого она является.

Насколько Нарусова и её дочка лицемерны. Смотрите, как делается информационное дерьмо. Вот Нарусова, она тупая или неумная, извините? В законах о митингах чёрным по белому написано, они должны проводиться по согласованию с местной властью. Значит инициаторы идут к мэру и говорят, где хотят провести митинг, — сказал эксперт.

Он объяснил, по каким причинам могут демонстрантам отказать: например, если местом митинга выбрана загруженная дорога. И если они всё равно выходят на неё, в дело вступает Росгвардия. Баранец поблагодарил сотрудников правопорядка, которые работают на таких мероприятиях.

Эксперт считает, что «такие подлецы, как Нарусова» пытаются дискредитировать Росгвардию, которая на самом деле стоит на страже закона.

Ранее российский режиссёр Никита Михалков предложил подумать, кто в России «элита», на примере мамы Собчак. Он опубликовал выпуск своей передачи «Бесогон», в котором порассуждал о деятелях искусства, которые поддерживают Алексея Навального и молодёжь, выходящую на несогласованные акции протеста по всей стране.