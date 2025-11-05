Тыквенный латте дома без мороки и за копейки — повторяем осенний хит из кофеен

Зачем переплачивать в кофейне, если тыквенный латте можно сделать дома всего за 5 минут? Вы контролируете сладость и качество ингредиентов, а вкус получается даже лучше.

Для одной порции мне понадобится: тыквенное пюре (1 ст. л.), мед или кленовый сироп (1–2 ч. л.), корица, мускатный орех, имбирь и гвоздика (на кончике ножа), молоко (200 мл), эспрессо (50 мл), ванильный экстракт (по желанию).

Начинаю с тыквенной основы: в сотейнике смешиваю тыквенное пюре, мед, специи и пару ложек молока. Нагреваю на медленном огне 2–3 минуты, постоянно помешивая, до получения однородного ароматного сиропа. Снимаю с огня и при желании добавляю ваниль. Тем временем готовлю эспрессо. Молоко (желательно высокой жирности) подогреваю до 60–65 °C и взбиваю венчиком, во френч-прессе или капучинаторе до появления нежной пены. Собираю латте: в высокую чашку переливаю тыквенный сироп, затем тонкой струйкой вливаю свежесваренный эспрессо. Аккуратно вливаю подогретое молоко, ложкой удерживая пену. Выкладываю молочную пену сверху и украшаю щепоткой корицы или тертого мускатного ореха. Наслаждаюсь сразу же!

