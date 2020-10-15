Twitter меняет политику, касающуюся полученных хакерами материалов

https://static.news.ru/photo/18ab7ca8-0f7f-11eb-88ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скандал вокруг публикации в американском издании New York Post привёл к тому, что сервис микроблогов Twitter изменит свою политику, касающуюся распространения материалов, которые были получены хакерами. Об этом сообщила куратор юридических вопросов в соцсети Виджая Гадде.

Теперь Twitter не будет удалять материалы, полученные путём незаконного проникновения в компьютерные системы, если только они не размещены в соцсети самими хакерами или «теми, кто действует с ними сообща», передаёт ТАСС.

Также не будет заблокирована возможность ретвитить и передавать друг другу такие материалы, но соответствующие посты будут маркированы и представлены «в контексте».

Правило, согласно которому материалы, полученные путём незаконного проникновения в компьютерные системы, сразу удаляли, появилось в 2018 году. Гадде согласилась, что из-за него могли возникать «непреднамеренные последствия для журналистов и разоблачителей». По словам представителя Twitter, руководство соцсети решило пересмотреть данные в свете комментариев, поступавших в течение последних суток.

Twitter и Facebook 14 октября ограничили распространение статьи New York Post о кандидате в президенты США от демократов Джо Байдене. Материал содержит цитаты переписки сына Байдена Хантера по электронной почте с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским.

Если верить обнародованным данным, Хантер сводил отца с украинскими бизнесменами и использовал своё влияние в Вашингтоне, чтобы добиться привилегий для Burisma, писал NEWS.ru ранее.