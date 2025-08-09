Творожный торт на сковороде: можно язык проглотить, как это вкусно

Творожный торт на сковороде: можно язык проглотить, как это вкусно

Творожный торт на сковороде — нежный десерт, который покорит вас с первой ложки! Он сочетает в себе воздушные коржи с легкой карамельной ноткой и невероятно кремовую творожную начинку, которая тает во рту.

Для коржей смешайте 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 200 мл молока, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и 250 г муки до консистенции густой сметаны. Жарьте на сухой сковороде, как блинчики, по 1–2 минуты с каждой стороны. Для крема взбейте 500 г творога, 100 г сливочного масла, 5 ст. л. сгущенки и ванилин.

Собирайте торт, промазывая каждый корж кремом, и дайте настояться 4 часа в холодильнике. Торт получается умеренно сладким, с приятной кислинкой от творога и ванильным послевкусием. Можно язык проглотить, как это вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Медовик» со сметанным кремом.