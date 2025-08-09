Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 21:01

Творожный торт на сковороде: можно язык проглотить, как это вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожный торт на сковороде — нежный десерт, который покорит вас с первой ложки! Он сочетает в себе воздушные коржи с легкой карамельной ноткой и невероятно кремовую творожную начинку, которая тает во рту.

Для коржей смешайте 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 200 мл молока, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и 250 г муки до консистенции густой сметаны. Жарьте на сухой сковороде, как блинчики, по 1–2 минуты с каждой стороны. Для крема взбейте 500 г творога, 100 г сливочного масла, 5 ст. л. сгущенки и ванилин.

Собирайте торт, промазывая каждый корж кремом, и дайте настояться 4 часа в холодильнике. Торт получается умеренно сладким, с приятной кислинкой от творога и ванильным послевкусием. Можно язык проглотить, как это вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Медовик» со сметанным кремом.

творог
торты
рецепты
сладости
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года
«Автор бестселлеров»: Трамп выдвинул кандидатуру зампостпреда США при ООН
«Русская суперженщина!»: как Мария Захарова доводит врагов РФ до бешенства
«Ахмат» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
ВСУ применили новую тактику обстрелов Херсонской области
Военный суд дал 2,5 года условно генерал-майору МО РФ за растрату
Батраков стал первым из «Локомотива», забившим три мяча в ворота «Спартака»
Победительница забега в России потеряла сознание на финише
Готовлю аджику «Персидский закат» — с гранатом и фисташками
В российском аэропорту задержали 22 рейса
Два человека погибли в страшной аварии в Татарстане
Политолог назвал три причины, почему Путин и Трамп выбрали Аляску
Полицейские задержали мужчину за прыжок с Эйфелевой башни
Пожилой мужчина стал жертвой атаки ВСУ
Пушилин рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ на Дзержинск
Сотрудники ТЦК на Украине похитили женщину
В Совфеде объяснили выбор Аляски как места для переговоров Трампа и Путина
Российский атлет обновил рекорд России в беге
Паровоз туристического поезда с пассажирами сошел с рельсов
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.