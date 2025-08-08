Делаю эту запеканку-чизкейк каждую неделю — нежнейший десерт с манго

Творожная запеканка-чизкейк с манго — это нежный и легкий десерт, который понравится всем любителям сладкого. Сочетание воздушного творога и сладкого мангового пюре создает гармоничный вкус, а мак добавляет интересные нотки. Такой десерт готовится просто и не требует особых кулинарных навыков.

Ингредиенты:

творог в брикете — 200 г;

мягкий творог — 120 г;

кукурузный крахмал — 7 г;

яичный белок — 15 г;

подсластитель — по вкусу;

мак — 10 г;

пюре манго — 100 г.

Приготовление:

Творог смешайте с мягким творогом и яичным белком. Добавьте крахмал, подсластитель и мак, тщательно перемешайте. Выложите массу в форму, разровняйте. Выпекайте 30–40 минут при 150 °C. Дайте остыть в духовке, затем охладите в холодильнике. Перед подачей украсьте манговым пюре.

Подавайте охлажденным, украсив свежими кусочками манго или листиками мяты. Этот десерт хорош как самостоятельное блюдо или с чашечкой кофе.

