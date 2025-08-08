Делаю эту запеканку-чизкейк каждую неделю — нежнейший десерт с манго

Творожная запеканка-чизкейк с манго — это нежный и легкий десерт, который понравится всем любителям сладкого. Сочетание воздушного творога и сладкого мангового пюре создает гармоничный вкус, а мак добавляет интересные нотки. Такой десерт готовится просто и не требует особых кулинарных навыков.
Ингредиенты:
- творог в брикете — 200 г;
- мягкий творог — 120 г;
- кукурузный крахмал — 7 г;
- яичный белок — 15 г;
- подсластитель — по вкусу;
- мак — 10 г;
- пюре манго — 100 г.
Приготовление:
- Творог смешайте с мягким творогом и яичным белком.
- Добавьте крахмал, подсластитель и мак, тщательно перемешайте.
- Выложите массу в форму, разровняйте.
- Выпекайте 30–40 минут при 150 °C.
- Дайте остыть в духовке, затем охладите в холодильнике.
- Перед подачей украсьте манговым пюре.
Подавайте охлажденным, украсив свежими кусочками манго или листиками мяты. Этот десерт хорош как самостоятельное блюдо или с чашечкой кофе.
