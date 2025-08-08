Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 06:35

Делаю эту запеканку-чизкейк каждую неделю — нежнейший десерт с манго

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка-чизкейк с манго — это нежный и легкий десерт, который понравится всем любителям сладкого. Сочетание воздушного творога и сладкого мангового пюре создает гармоничный вкус, а мак добавляет интересные нотки. Такой десерт готовится просто и не требует особых кулинарных навыков.

Ингредиенты:

  • творог в брикете — 200 г;
  • мягкий творог — 120 г;
  • кукурузный крахмал — 7 г;
  • яичный белок — 15 г;
  • подсластитель — по вкусу;
  • мак — 10 г;
  • пюре манго — 100 г.

Приготовление:

  1. Творог смешайте с мягким творогом и яичным белком.
  2. Добавьте крахмал, подсластитель и мак, тщательно перемешайте.
  3. Выложите массу в форму, разровняйте.
  4. Выпекайте 30–40 минут при 150 °C.
  5. Дайте остыть в духовке, затем охладите в холодильнике.
  6. Перед подачей украсьте манговым пюре.

Подавайте охлажденным, украсив свежими кусочками манго или листиками мяты. Этот десерт хорош как самостоятельное блюдо или с чашечкой кофе.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
десерты
творог
манго
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
