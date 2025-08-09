Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 06:30

Пачка творога — и через 20 минут едим! Обалденные рогалики к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пачка творога — и через 20 минут едим! Обалденные рогалики к чаю! Эти воздушные рогалики с хрустящей корочкой и нежной творожной основой станут любимым лакомством для всей семьи. Быстро, просто и невероятно вкусно!

Ингредиенты

  • Творог — 250 г
  • Мука — 300 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Для начинки — шоколадные капли/орехи/джем

Приготовление

  1. В глубокой миске смешиваем творог, размягчённое сливочное масло и сахар. Добавляем яйца, тщательно перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем, постепенно вводим в творожную массу. Замешиваем мягкое, немного липкое тесто. Делим тесто на 4 части. Каждую раскатываем в круг толщиной 5 мм, разрезаем на 8 треугольников (как пиццу).
  2. На широкую часть выкладываем начинку (по 1/2 ч. л.), сворачиваем рогалики от основания к вершине. Выкладываем на противень с пергаментом, смазываем взбитым желтком (для блеска).

Ранее мы готовили творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак.

