Пачка творога — и через 20 минут едим! Обалденные рогалики к чаю! Эти воздушные рогалики с хрустящей корочкой и нежной творожной основой станут любимым лакомством для всей семьи. Быстро, просто и невероятно вкусно!
Ингредиенты
- Творог — 250 г
- Мука — 300 г
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Для начинки — шоколадные капли/орехи/джем
Приготовление
- В глубокой миске смешиваем творог, размягчённое сливочное масло и сахар. Добавляем яйца, тщательно перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем, постепенно вводим в творожную массу. Замешиваем мягкое, немного липкое тесто. Делим тесто на 4 части. Каждую раскатываем в круг толщиной 5 мм, разрезаем на 8 треугольников (как пиццу).
- На широкую часть выкладываем начинку (по 1/2 ч. л.), сворачиваем рогалики от основания к вершине. Выкладываем на противень с пергаментом, смазываем взбитым желтком (для блеска).
