Творожные пышки — делаю вместо сырников! Идеально к чаю и кофе

Творожные пышки — делаю вместо сырников! Идеально к чаю и кофе

Творожные пышки — делаю вместо сырников! Эти золотистые творожные рулетики просто тают во рту! С хрустящей сахарной корочкой снаружи и нежной творожной текстурой внутри — идеальный десерт к чаю или кофе. Готовятся из простых ингредиентов всего за 30 минут!

Ингредиенты

Творог — 300 г (лучше 9%)

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 ст. л. + для обсыпки

Сода — 1 ч. л.

Мука — около 180 г

Соль — щепотка

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Разомните творог вилкой, добавьте яйца, сахар и соль. Хорошо перемешайте. Всыпьте половину муки и соду, продолжая вымешивать. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, пока не получите мягкое, но не липнущее тесто. Разделите тесто на 2 части. Каждую раскатайте в прямоугольник толщиной 5–7 мм. Сверните плотными рулетиками и нарежьте на кусочки шириной 2–3 см. Обжаривайте на среднем огне в разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Готовые пышки сразу обваляйте в сахаре.

Ранее мы готовили шоколадный блин за 10 минут! Вкусный завтрак с творожной начинкой.