18 августа 2025 в 08:00

Творожные пышки — делаю вместо сырников! Идеально к чаю и кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные пышки — делаю вместо сырников! Эти золотистые творожные рулетики просто тают во рту! С хрустящей сахарной корочкой снаружи и нежной творожной текстурой внутри — идеальный десерт к чаю или кофе. Готовятся из простых ингредиентов всего за 30 минут!

Ингредиенты

  • Творог — 300 г (лучше 9%)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 1 ст. л. + для обсыпки
  • Сода — 1 ч. л.
  • Мука — около 180 г
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Разомните творог вилкой, добавьте яйца, сахар и соль. Хорошо перемешайте. Всыпьте половину муки и соду, продолжая вымешивать. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, пока не получите мягкое, но не липнущее тесто.
  2. Разделите тесто на 2 части. Каждую раскатайте в прямоугольник толщиной 5–7 мм. Сверните плотными рулетиками и нарежьте на кусочки шириной 2–3 см. Обжаривайте на среднем огне в разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Готовые пышки сразу обваляйте в сахаре.

Ранее мы готовили шоколадный блин за 10 минут! Вкусный завтрак с творожной начинкой.

творог
сырники
завтраки
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
