Творожные пышки — делаю вместо сырников! Идеально к чаю и кофе

Творожные пышки — делаю вместо сырников! Эти золотистые творожные рулетики просто тают во рту! С хрустящей сахарной корочкой снаружи и нежной творожной текстурой внутри — идеальный десерт к чаю или кофе. Готовятся из простых ингредиентов всего за 30 минут!
Ингредиенты
- Творог — 300 г (лучше 9%)
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 1 ст. л. + для обсыпки
- Сода — 1 ч. л.
- Мука — около 180 г
- Соль — щепотка
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Разомните творог вилкой, добавьте яйца, сахар и соль. Хорошо перемешайте. Всыпьте половину муки и соду, продолжая вымешивать. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, пока не получите мягкое, но не липнущее тесто.
- Разделите тесто на 2 части. Каждую раскатайте в прямоугольник толщиной 5–7 мм. Сверните плотными рулетиками и нарежьте на кусочки шириной 2–3 см. Обжаривайте на среднем огне в разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Готовые пышки сразу обваляйте в сахаре.
